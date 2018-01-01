Ответ силовиков. Стало известно о новых потерях оккупантов на Донбассе

На применение противником противника минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.

Силовики на Донбассе

На Донбассе в ответ на применение боевиками запрещенных "Минском" вооружений украинские военные нанесли удары, в результате которых участники незаконных банд понесли ощутимые потери.

За прошлые сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

На применение противником противника минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.

Применение местными боевиками и российскими военными на Донбассе артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. Противник 9 раз в сутки применял запрещенное вооружение.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику, говорится в сообщении.

Отдельные подразделения наших войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда один боевик взят в плен.

Во время боевых действий за прошлые сутки один наш военнослужащий ранен. В текущие сутки по состоянию на 7:00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, шесть оккупантов уничтожены и четверо — ранены.

Напомним, 5 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил одно из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады украинской армии во время рейда взяло в плен "мотострелка" самопровозглашенной ЛНР.

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