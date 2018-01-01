Погода в Украине 6-9 мая: кого накроет ливнями

В ряде областей ожидается резкое изменение погоды.

Синоптики обещают грозу. 1zoom.ru

Погода в Украине 6 мая подготовила несколько метеорологических сюрпризов. Ряд регионов накроет фронт, который принесет с собой похолодание и дожди.

Об этом. "Ну что сказать? Фронт – в Украине. Чтобы какие-то давал сильные ливни, то нет. Атмосферный фронт слабый, малоподвижный, будет тянуться от Сумской области через Кропивницкий к Одесской области. В этой полосе плюс пару километров туда-сюда будут дожди. От пары капель к ливню с грозой", – сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве осадков не ожидается. При этом температура упадет на западе, севере и центре, заверила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, 6 мая в Украине немного похолодает. В большинстве регионов температура воздуха местами понизится на несколько градусов. Днем ожидается +23-31 градуса.

В некоторых областях ожидаются весенние грозы. Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/c.

А уже со следующей недели, начиная с 7 мая, Украину накроет дождями. Осадки принесут с собою и похолодание.

Так, в понедельник, 7 мая, небольшой дождь, местами с грозами ожидается на большей части Украины. Сухо будет лишь на западе страны. Температура воздуха в западных областях днем – +19-21 градус, на севере и в центре +21-23 градуса, в восточных областях +25-27 градусов, на юге +23-27 градусов.

Скриншот

Во вторник, 8 мая, дожди с грозами прогнозируют по всей Украине. Сухо лишь в самом центре – в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Средняя температура воздуха по стране составит от +20 до +25 градусов.

Скриншот

На День Победы, 9 мая, погода останется практически такой же, как во вторник: на большей части территории страны осадки, тепло, но не жарко.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Украину ждет аномально жаркое лето. Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида.

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

Читайте наши новости в Facebook