Погода в Украине на 28 июня: на День Конституции по всей стране объявили штормовое предупреждение

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1 / 4 Какой будет погода на День Конституции в Украине. (goodfon.ru)

В Киеве осадки не ожидаются только днем.

Какой будет погода на День Конституции в Украине. goodfon.ru

Погода в Украине 28 июня будет дождливой, с ливнями и шквальным ветром. Причем накроет практически всю территорию страны. Исключение составит разве что Днепр и несколько районов региона.

На День Конституции в Киеве осадки не ожидаются только днем, написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Температура в среднем составит +25-30 градусов, на западе ожидается +22-27 градусов, на востоке и юге будет жарче всего – +29-34 градусов, местами даже +35-37 градусов.

Погода в Киеве 28 июня: днем дожди немного стихнут, но уже вечером и в ночь на пятницу стоит приготовиться к новым осадкам.

Напомним, по народным приметам, 28 июня – день памяти мучеников Вита (Фита) и Модеста. Считается, что "Дождь на Фита – плохо для жита". Если 28 июня дождливое и ненастное, то в доме будет разлад и склоки. Если во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.

29 июня — день Тихона. Считается, что в этот день заканчивается жаркая пора, и ночи становятся холоднее.

30 июня — день Мануила. Если пройдет гроза, то будет хороший урожай. Если погода дождливая, то и зима выдастся снежной.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 28 июня

В свою очередь Укргидрометцентр объявил объявлено штормовое предупреждение по всей Украине:

"Внимание! Штормовое предупреждение о сложных погодных условиях. 28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и местами Закарпатской областях очень сильный дождь)".

В Карпатском регионе сильные дожди пройдут и 29 июня. Сохранятся неблагоприятные погодные условия и 30 июня.

"В течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирет (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков и интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия".

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Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

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