Погода в Украине до конца недели: где похолодает и что обещают народные приметы

Погода в Украине до конца этой недели будет дождливой и прохладной.

Украинцев ждут грозы, а народный прогноз предвещает, что непогода задержится, пишет УНИАН.

Погода в Украине 26 июня

Во вторник, 26 июня, осадки ожидаются на западе Украины. Зато в восточных регионах будет жарко – до +33 градусов.

Погода в Украине 27 июня

В среду, 27 июля, осадки ожидаются не только на западе, но и на юге. Столбики термометров покажут до +36 градусов на востоке, а в остальных регионах до +34 градусов.

Погода в Украине 28 июня

В четверг, 28 июня, дожди с грозами накроют практически всю Украину. Ночью ждем +13+26 градусов, а днем на востоке до +37 градусов.

Погода в Украине 29 июня

В пятницу, 29 июня, дожди с грозами прогнозируются везде, кроме востока. На востоке до +36 градусов, на западе прохладнее – до +25 градусов.

Погода в Украине 30 июня

Ожидаются осадки и на выходных. Так, в субботу, 30 июня, прохладнее всего ночью будет на западе – до +11 градусов, на остальной территории Украины – +12-18 градусов. Днем температура по стране составит от +19 градусов до +33 градусов, уже традиционно жарче всего будет на востоке.

Погода в Украине 1 июля

В воскресенье, 1 июля, также будет прохладно. Ночью на севере до +11 градусов, днем по стране от +16 градусов на западе до +31 градусов на востоке.

Народный прогноз

26 июня — день Акулины-гречишницы. Считается, что если в этот день много насекомых, то будет теплая и ясная погода. При этом не стоит ходить в лес 26 июня: комары закусают.

27 июня — день Елисея. Дождливый день предвещает семь недель сильной непогоды с дождями.

29 июня — день Тихона. Считается, что в этот день заканчивается жаркая пора, и ночи становятся холоднее.

30 июня — день Мануила. Если пройдет гроза, то будет хороший урожай. Если погода дождливая, то и зима выдастся снежной.

1 июля — Ярилов день или день палящего солнца. Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню. Если гремело протяжно, то это предвещает долгую непогоду.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в конце этой недели обещает быть дождливой, даже похолодает, но вот конец лета еще испытает здоровье украинцев жарой.

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Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.