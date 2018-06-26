День Конституции Украины-2018: куда пойти в Киеве

Каждый год Украина отмечает День Конституции в один и тот же день – и это 28 июня. В 2018 году он припал на четверг.

В итоге украинцы отдохнут четыре выходных подряд.

А чтобы отдыхалось весело – в Киеве, в частности, уже подготовлен ряд соответствующих мероприятий.

Как сообщает пресс-служба КГГА, с 15 до 30 июня в городской специализированной молодежной библиотеке Молодая гвардия пройдет выставка материалов Оберег нашей государственности.

С 20 по 30 июня в публичной библиотеке им. Леси Украинки состоится книжная выставка Конституция – фундамент правового государства.

С 21 по 28 июня во всех районах Киева намечен ряд торжественных мероприятий, возложение цветов с участием представителей власти.

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С 25 по 26 июня запланированы информационно-просветительские и творческие мероприятия в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием детей на базе киевских школ.

27 июня в парке Интернациональный пройдет праздничный концерт Молодежь за Конституцию Украины.

28 июня цветы возложат к памятнику автора первой украинской Конституции – гетману Филиппу Орлику. Также в этот день на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке для киевлян и гостей Киева организуют праздничную концертную программу при участии лучших художественных любительских коллективов города.

В парках культуры и отдыха Партизанской славы, Победа, Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Рыльского, на Гидропарке, а также Центральном парке культуры и отдыха пройдут праздничные народные гуляния, концертные программы и другие развлекательные мероприятия.

Напомним, в Украине законодательно утвердили новый праздник. Порошенко отметил, что это не перенос праздничного дня с 4 августа на 4 июля, а создание нового.