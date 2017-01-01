Пограничники назвали число иностранцев, которым запретили въезд в Украину из-за посещение Крыма

В 2017 году было составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов за нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В 2017 году почти 1,5 тысячи иностранцам запретили въезд в Украину, в том числе более сотне артистам и деятелям культуры из-за посещения аннексированного Россией Крыма.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, в прошлом году было составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

С начала 2018 года уже выявлено более 30 таких человек. Одна из нарушительниц была остановлена, 12 января, в аэропорту "Киев". Женщина прилетела в Украину из Минска. Однако, как стало известно пограничникам, она посещала полуостров с нарушением украинского законодательства. Пассажирку отправили обратно, ей запретили въезд в Украину на три года.

Также в настоящее время по результатам мониторинга было выделено более 810 человек, которые, возможно, находились в Крыму.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с законодательством, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

Кроме того, Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины и других государств на то, нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.

Напомним, российскому офицеру из состава СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года.