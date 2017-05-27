Известной российской группе запретили въезд в Украину на 3 года

27 мая 2017, 11:41

Андрей Григорьев-Аполлонов утверждает, что провел в аэропорту "Борисполь" 8 часов.

Группа "Иванушки International".

Стали известны подробности относительно известной российской поп-группы "Иванушки International", которая попала в список базы "Миротворец".

Как заявил солист Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью КП, артистов не пустили в Украинк на частное выступление в Киеве за визит одного из участников в оккупированный Крым, пишет ТСН

По его утверждению, после аннексии полуострова группа якобы ни разу не давала там концертов, а его коллега Кирилл Андреев ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.

"Мы могли попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. Это абсолютно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные. Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей личной сольной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал. Говорю, как Андрей Григорьев-Аполлонов — я не давал концерт в Ялте", — сказал певец.

Он пообещал обжаловать решение и заявил, что развернули его группа сразу по прилету в Борисполь.

"Я не понимаю, как можно было так принять группу, которая поет романтические песни, которой политика пофигу? Мы вне политики! Ребята, которые озвучили мне это решение, говорят: "Мы сами выросли на ваших песнях, но закон есть закон. Поэтому мне хочется, чтобы они предоставили информацию о нашем концерте в Крыму, который якобы был", — добавил он.

Григорьев-Аполлонов утверждает, что должен был выступать на юбилее своей давней фанатки, однако концерт был сорван.

"Я так понимаю, что все известные лица, которые пересекали воздушную границу с Москвы до Симферополя, — все нарушители их закона. Если они мне предоставят такую информацию, я буду искренне удивлен. Частные поездки же никто не отменял? Я был и в Одессе в частном порядке. А с концертами нас там не было", — сказал певец. 

Он утверждает, что провел в аэропорту "Борисполь" 6-8 часов и после этого его и его коллег "уже полумертвых, уставших" посадили на рейс до Минска. 

В свою очередь, спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян подтвердил, что участникам российской группы "Иванушки International" на 3 года запретили въезд в Украину из-за визита в оккупированный Крым в нарушение законодательства Украины.

По его словам, российские исполнители прилетели в Киев еще в среду, 24 мая.

"Мы обнаружили во время пограничного паспортного контроля граждан, которые прилетели из Астаны, группа из 4 человек — "Иванушки International", граждане Российской Федерации. В отношении которых у нас была информация о том, что они посещали оккупированный Крым, нарушая законодательство Украины. Информация подтвердилась, поэтому на основании действующего законодательства было принято решение о недопуске их через границу и запрет въезда в Украину на три года", — подчеркнул Слободян.

Решение о запрете въезда уже вступило в силу.

Представитель ГПСУ отметил, что члены группы в течение нескольких часов не могли решить, куда они будут лететь из Киева, поэтому и провели некоторое время в аэропорту.

"Действительно, они некоторое время ждали, когда будет обратный рейс. Они где-то в течение нескольких часов не могли принять решение, куда будут возвращаться. Будут ли возвращаться в Астану, будут ехать в Минск и в Москву. В конце концов они это решение приняли", — сказал Слободян, добавив, что артисты поехали в Минск и ждали следующего рейса.

"Но каких-то нестандартных конфликтных ситуаций, или каких либо других ограничений прав и свобод граждан, этого, конечно, не было", — подчеркнул он. 

Ранее сообщалось, что участники российской группы "Иванушки International" пополнили список базы "Миротворец". Данные Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева появились на портале в пятницу 26 мая.

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