Российскому офицеру из состава СЦКК запретили въезд в Украину на 3 года

Российскому офицеру, который ранее входил в группу совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон на Донбассе (СЦКК), запретили въезд в Украину на три года из-за незаконного въезда в оккупированный Крым через Россию.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

"Российские офицеры, входившие в состав СЦКК вчера вечером выехали из Украины. Оформление проходило в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. При оформлении был выявлен офицер, подполковник, посещавший временно оккупирован Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска", — рассказал Слободян.

В ходе собеседования он подтвердил в апреле 2017 заезжал в Крым через временно закрытий пункт пропуска "Симферополь". На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года.

Как сообщалось, Россия решила отозвать своих представителей с СЦКК 19 декабря.

Такое решение приняли в связи с запланированным 1 января 2018 года новым порядком въезда в Украину граждан России, в том числе введением предварительного электронного уведомления о намерении посетить страну.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выход России из СЦКК — это позор и пренебрежение попыткой обеспечить реальную деэскалацию насилия.

19 декабря российские офицеры пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.