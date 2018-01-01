Порошенко заставит украинцев отдавать долг родине с охотой

Возраст приема граждан в военные высшие учебные заведения повышается с 23 до 30 лет.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий ряд мер, которые должны повысить мотивацию граждан к службе в рядах вооруженных сил страны.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

"Реализация требований указанного закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы", - гсказано в сообщении.

Согласно новому закону, повышается возраст приема граждан в военные высшие учебные заведения с 23 до 30 лет. Предполагается, что это позволит большему числу ветеранов боевых действий поступать в военные вузы и получать звания сержантов и офицеров.

Закон также повышает возраст военнообязанных женщин до 60 лет. Эта мера должна обеспечить гендерное равенство и повысить мобилизационный ресурс страны. Также изменения коснулись правил заключения контрактов на прохождение военной службы.

Кроме того, по новым правилам военнослужащим, признанным негодными к военной службе по состоянию здоровья, будет позволено продолжать службу в войсках. "Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок", - сказаноя в заявлении.

Ранее сообщалось, что на учениях "Северная крепость" в Черниговской области покончил с собой призванный на воинскую службу резервист. Трагедия произошла на территории палаточного городка военных.

"Утром произошло печальное событие: умер человек, который накануне вечером приехал на учебу. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - сообщили в оперативном командовании Север.

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