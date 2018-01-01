Пожар, едкий запах гари. В Киеве на Подоле густой смог окутал несколько жилых массивов, фото

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1 / 3 В Подольском районе Киева густой смог окутал несколько жилых массивов (facebook.com/Kolomiiets Dmytro)

Вчера в столице возгорание произошло на Виноградаре.

В Подольском районе Киева густой смог окутал несколько жилых массивов facebook.com/Kolomiiets Dmytro

В пятницу вечером, 4 мая, в Подольском районе Киева на жилом массиве Виноградарь произошел пожар на территории фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица".

В субботу утром густой смог окутал несколько жилмассивов, чувствовался едкий запах гари, пишет 112.ua со ссылкой на слова жителей Виноградаря, Ветряных гор и Мостицкого массива.

"Вероятно, смог и запах гари являются следствием пожара, возникшего накануне вечером", — отмечается в материале.

Напомним, в конце апреля в центре Киева на улице Архитектора Городецкого произошел пожар в историческом доме, расположенном недалеко от кинотеатра "Украина". Узнать больше об инциденте можно здесь.

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