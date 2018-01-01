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При попытке побега из армии призывник упал с пятого этажа

Сегодня, 13:30

Мужчину с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

9 Мая военные украина киев ВСУ
president.gov.ua
В Тернополе 20 мая на областном сборном пункте Бережанского ОГВК призывник, пытавшийся "откосить" от службы в армии сообщил неудачный побег из здания и упал с пятого этажа.

Как сообщили в Тернопольском областном военном комисариате, инцидент произошел около шести часов вечера.

"Предварительно установлено, что призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания", - говорится в сообщении.

Итогом падения стали травмы призывника различной степени тяжести. В комисариате уточнили, что пострадавшему оказали первую медпомощь и госпитализировали, но угрозы жизни молодого человека нет.

Как сообщалось ранее, в Николаеве из-за распыления газа в школе эвакуировали 400 учеников,  десятки детей попали в больницу. 

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Теги:  
Тернополь, ВСУ, военкомат, призыв, побег,
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