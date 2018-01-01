Причиной массового отравления детей под Киевом стали фекалии в воде: видео

Специалисты сделали заключение после бактериального анализа воды.
Как сообщается в сюжете ТСН, специалисты взяли пробы воды и обнаружили в результате бактериального анализа в образцах наличие фекальных масс.
Все 20 пострадавших, среди которых преимущественно дети, также называют причиной отравления водопроводную воду. Родители уверяют, что в пищу не употребляли, а просто купали в ней детей. Врачи отмечают, что у несовершеннолетних пациентов повышена температура, не прекращается рвота и понос.
Как ранее сообщалось, всего с жалобами на отравление обратились 25 жителей Софиевкой Борщаговки, из них 21 ребенок. Большинство заболевших госпитализированы, некоторые лечатся амбулаторно.
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