Пукачу пересчитали срок в тюрьме по "закону Надежды Савченко"

Соответствующее судебное решение вступило в силу в декабре прошлого года.

Алексей Пукач "АиФ-Украина"

Суд пересчитал по "закону Надежды Савченко" срок заключения для бывшего начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача , осужденного на пожизненное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Соответствующее судебное решение вступило в силу 15 декабря прошлого года, передают "Украинские Новости".

Согласно "закону Надежды Савченко", позволяется зачислять день, отбытый в камере изолятора предварительного заключения как два дня в счет срока основного наказания.

Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача. В материалах суда указано, что подсудимый находился в следственном изоляторе в период с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года (6,5 лет).

Ходатайство было удовлетворено. Суд учел 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Напомним, ранее Пукач утверждал о том, что к убийству Гонгадзе причастны Кучма и Литвин.