Пукач настаивает, что к убийству Гонгадзе причастны Кучма и Литвин

Апелляционный суд Киева, который в закрытом режиме рассматривает дело Алексея Пукача, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, дал месяц на получение доступа к государственной тайне участникам процесса.

Руководство МВД, СБУ и Генпрокуратуры уже выступило за проведение в дальнейшем открытого судебного заседания, сообщает ТСН.

Как известно, Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.

Георгия Гонгадзе убили профессионально, хладнокровно. Несколько судов установили обстоятельства преступления и трое убийц, подручных генерала Пукача, получили большие сроки заключения еще шесть лет назад. Сам Пукач год назад сел пожизненно. Когда прозвучал приговор, Пукач назвал фамилии тех, кто должен был сидеть с ним на скамье подсудимых.

"Вам понятен приговор?", - спросили его.

"Он будет понятен тогда, когда Кучма и Литвин будут сидеть со мной. Я все рассказал во время следствия и во время суда. Хотите знать за мотив и за участие - спросите у Кучмы и Литвина", - подчеркнул Пукач.

Этому заявлению предшествовали допросы бывшего президента, очные ставки Кучмы и Пукача и молчание Литвина.

В приговоре не упомянута их вина, даже после публичных заявлений других пострадавших от режима. Журналиста Алексея Подольского и бывшего депутата Александра Ельяшкевича били и запугивали смертью, если не прекратят критиковать власть Кучмы.

"Это сделали милиционеры на заказ Кравченко и Кучмы", - говорит Подольский.

"Четко зафиксирован и первичный, и вторичный заказ на мое физическое устранение, когда Леонид Кучма решил уже добить меня", - отмечает Ельяшкевич.

Экс-генерал Пукач решил добиться справедливого приговора и наказания не только для себя, но и для заказчиков убийства журналиста. Была подана апелляция и посыпались скандалы. Сначала коллегия судей взяла самоотвод в полном составе. Потом появились громкие обвинения в адрес Кучмы и Литвина - они касались именно гибели Гонгадзе.

"Владимир Литвин, который тогда возглавлял Администрацию, который принимал участие во всех совещаниях, осуществлял координацию всех мероприятий по нейтрализации оппозиции. Я думаю, он должен был бы отвечать перед судом", - говорит городской председатель Черкасс Сергей Одарич.

"В 2013 году мы получили информацию о том, что за прекращение дела против Кучмы была заплачена колоссальная сумма взятки - один миллиард долларов", - подчеркнул бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Окружение бывшего руководства государства продолжило искать возможности спасти репутацию шефа. Леонид Кучма, например, взялся решать ситуацию на Донбассе и получил статус переговорщика.

Тем временем страна ждала начала открытого рассмотрения апелляции Пукача. Этого требовали не только общественные организации и политики, об этом вслух заговорили и высокие правоохранители - главы МВД, Генпрокуратуры и СБУ. Их поддержал и генералитет спецслужб.

"Даже сейчас делать дело Пукача закрытым я расцениваю, как попытку увести следствие от выхода на заказчиков убийства Гонгадзе", - говорит бывший председатель СБУ (1991-1994 годы) Евгений Марчук.

Однако Киевский апелляционный суд рассмотрение дела объявляет закрытым. Судьи заявили о необходимости соблюдения государственной тайны, хотя не объясняют, в чем она состоит.

Критики же предполагают, что есть как минимум две версии такого поведения. Цель первая - в непубличном режиме вывести Кучму и Литвина из-под удара. Цель вторая - заткнуть рот потенциальному главному свидетелю против них - Пукачу. Теперь генерал находится под плотной охраной спецслужб в изоляторе СБУ. Если он получит подтверждение срока, то будет переведен в общую колонию, а там до сих пор существует риск внезапной смерти. Тогда - концы в воду. Так уже было. После загадочных смертей руководителей Пукача - генералов Фере и Кравченко. Впрочем, суд всегда имеет возможность изменить свое решение и рассматривать апелляцию публично. Тогда и страна сможет несомненно узнать, кто же стоит за самым громким убийством Украины прошлого десятилетия.

Напомним, что журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

видео: ТСН