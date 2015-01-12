Пукач настаивает, что к убийству Гонгадзе причастны Кучма и Литвин

12 января 2015, 08:57

Убийство Гонгадзе сделали милиционеры на заказ Кравченко и Кучмы, говорит Подольский.

Алексей Пукач

Апелляционный суд Киева, который в закрытом режиме рассматривает дело Алексея Пукача, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, дал месяц на получение доступа к государственной тайне участникам процесса.

Руководство МВД, СБУ и Генпрокуратуры уже выступило за проведение в дальнейшем открытого судебного заседания, сообщает ТСН.

Как известно, Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.

Георгия Гонгадзе убили профессионально, хладнокровно. Несколько судов установили обстоятельства преступления и трое убийц, подручных генерала Пукача, получили большие сроки заключения еще шесть лет назад. Сам Пукач год назад сел пожизненно. Когда прозвучал приговор, Пукач назвал фамилии тех, кто должен был сидеть с ним на скамье подсудимых.

"Вам понятен приговор?", - спросили его.

"Он будет понятен тогда, когда Кучма и Литвин будут сидеть со мной. Я все рассказал во время следствия и во время суда. Хотите знать за мотив и за участие - спросите у Кучмы и Литвина", - подчеркнул Пукач.

Этому заявлению предшествовали допросы бывшего президента, очные ставки Кучмы и Пукача и молчание Литвина.

В приговоре не упомянута их вина, даже после публичных заявлений других пострадавших от режима. Журналиста Алексея Подольского и бывшего депутата Александра Ельяшкевича били и запугивали смертью, если не прекратят критиковать власть Кучмы.

"Это сделали милиционеры на заказ Кравченко и Кучмы", - говорит Подольский.

"Четко зафиксирован и первичный, и вторичный заказ на мое физическое устранение, когда Леонид Кучма решил уже добить меня", - отмечает Ельяшкевич.

Экс-генерал Пукач решил добиться справедливого приговора и наказания не только для себя, но и для заказчиков убийства журналиста. Была подана апелляция и посыпались скандалы. Сначала коллегия судей взяла самоотвод в полном составе. Потом появились громкие обвинения в адрес Кучмы и Литвина - они касались именно гибели Гонгадзе.

"Владимир Литвин, который тогда возглавлял Администрацию, который принимал участие во всех совещаниях, осуществлял координацию всех мероприятий по нейтрализации оппозиции. Я думаю, он должен был бы отвечать перед судом", - говорит городской председатель Черкасс Сергей Одарич.

"В 2013 году мы получили информацию о том, что за прекращение дела против Кучмы была заплачена колоссальная сумма взятки - один миллиард долларов", - подчеркнул бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Окружение бывшего руководства государства продолжило искать возможности спасти репутацию шефа. Леонид Кучма, например, взялся решать ситуацию на Донбассе и получил статус переговорщика.

Тем временем страна ждала начала открытого рассмотрения апелляции Пукача. Этого требовали не только общественные организации и политики, об этом вслух заговорили и высокие правоохранители - главы МВД, Генпрокуратуры и СБУ. Их поддержал и генералитет спецслужб.

"Даже сейчас делать дело Пукача закрытым я расцениваю, как попытку увести следствие от выхода на заказчиков убийства Гонгадзе", - говорит бывший председатель СБУ (1991-1994 годы) Евгений Марчук.

Однако Киевский апелляционный суд рассмотрение дела объявляет закрытым. Судьи заявили о необходимости соблюдения государственной тайны, хотя не объясняют, в чем она состоит.

Критики же предполагают, что есть как минимум две версии такого поведения. Цель первая - в непубличном режиме вывести Кучму и Литвина из-под удара. Цель вторая - заткнуть рот потенциальному главному свидетелю против них - Пукачу. Теперь генерал находится под плотной охраной спецслужб в изоляторе СБУ. Если он получит подтверждение срока, то будет переведен в общую колонию, а там до сих пор существует риск внезапной смерти. Тогда - концы в воду. Так уже было. После загадочных смертей руководителей Пукача - генералов Фере и Кравченко. Впрочем, суд всегда имеет возможность изменить свое решение и рассматривать апелляцию публично. Тогда и страна сможет несомненно узнать, кто же стоит за самым громким убийством Украины прошлого десятилетия.

Напомним, что журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

видео: ТСН

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
убийство суд Кучма Гонгадзе Пукач приговор Литвин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять