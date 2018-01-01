Россия перебросила новое тяжелое вооружения в Донецк и Горловку - ТКГ в Минске

Украинские пресдставители на переговорах в Белоруссии отметили также регулярное нарушение "Рождественского перемирия".

Российские БТРы KP.UA

Через неконтролируемый участок украинско-российской границы боевики на Донбассе продолжают получать новое оружие и боеприпасы из России.

Такую информацию озвучила Дарка Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины и представителя страны в Трехсторонней контактной группе в Минских переговорах Леонида Кучмы.

"НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке. Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украине часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования, – написала она на своей странице в соцсети Facebook по окончанию очередного заседания ТКГ.

Кроме того, сообщается, что, невзирая на достигнутые договоренности о "Рождественском перемирии", ВСУ констатируют увеличение количества обстрелов на Донбассе, в том и числе с применением минометов, артиллерии, а также тяжелой военной техники, запрещенной Минскими соглашениями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске Украина и переговорщики от "Л/ДНР" обменялись списками пленных.