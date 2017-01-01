Православные празднуют Рождество Христово

Вплоть до праздника Крещения Господня у православных и греко-католиков будут продолжаться святки.
Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Украины.
Отметим, что с этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных и греко-католиков будут продолжаться святки — святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя.
Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.
Напомним, согласно традициям, в Святой Вечер на рождественском столе должно быть 12 блюд.