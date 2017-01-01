Симметричный ответ Польше. В Тернополе решили поднимать красно-черный флаг вместе с государственным

Соответствующее решение местных депутатов опубликовано на официальном сайте горсовета.

Флаг Украины и красно-черный флаг Zaxid.net

Депутаты горсовета Тернополя вынесли постановление о подъеме красно-черного флага, который является симовлом ОУН-УПА, вместе с государственным флагом Украины на государственных зданиях и коммунальных учреждениях во время всех торжественных и праздничных мероприятий.

Такое сообщение было опубликовано сегодня, 2 февраля, на интернет-портале горсовета.

По словам городского головы Сергея Надала, данное решение было принято в качестве ответа на принятый польскими парламентариями закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

Однако, при всем при этом, как добавил он, Польша будет оставаться торговым партнером Тернополя.

"У Тернополя всегда были прекрасные партнерские отношения с польскими городами. Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вкладу в борьбу за Независимость Украины", - сказал Надала.

Напомним, ранее поднять красно-черные флаги на всеми госучреждениями области предложил поднять николаевский губернатор Алексей Савченко.