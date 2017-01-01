Синоптик предупредила, когда в Киеве ожидаются "приличные" морозы

Сегодня в столице температура воздуха может быть близкой к нулю, подчеркнула Диденко.

Сегодня днем в столице потеплеет почти до нуля, отметила эксперт Facebook.com

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киев скоро — 21-22 января — придет похолодание до "приличных" морозов.

Сегодня, 19 января — на Крещение Господне — днем потеплеет почти до нуля, говорится на ее странице в Facebook.

"Ну, и не забывайте: 21-22 января к нам придет похолодание до приличных морозов", — отметила эксперт.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.