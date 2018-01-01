Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве ждать "какабеку"

Завтра в столице может быть +17 градусов, отметила Диденко.

В четверг в Киеве ожидается дождь, предупредила синоптик 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в четверг, 19 апреля, будет "какабека" — дождь, ветер и +12 градусов.

В столице 18 числа днем температура воздуха прогреется до 17 градусов со знаком плюс, говорится на странице эксперта в Facebook.

"… завтра днем дожди не предвидится, однако станет порывистым ветер и свежее — воздух", — отмечается в сообщении.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.