Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве ждать "какабеку"

Завтра в столице может быть +17 градусов, отметила Диденко.
В столице 18 числа днем температура воздуха прогреется до 17 градусов со знаком плюс, говорится на странице эксперта в Facebook.
"… завтра днем дожди не предвидится, однако станет порывистым ветер и свежее — воздух", — отмечается в сообщении.
Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.