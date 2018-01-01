Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на первый день лета

В пятницу в столице не ожидаются осадки, отметила эксперт.
В столице в первый день лета будет сухо, написала эксперт на своей странице в Facebook.
"Кто перегрелся первым сильным солнцем, можно будет ночью погулять на улице, +11 +14 градусов. А лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22 +24 градуса", — отмечается в сообщении.
Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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