Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на первый день лета

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в пятницу, 1 июня, температура воздуха днем может достигнуть 24 градусов со знаком плюс.

В столице в первый день лета будет сухо, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"Кто перегрелся первым сильным солнцем, можно будет ночью погулять на улице, +11 +14 градусов. А лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22 +24 градуса", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.