Смертельный укол: посетитель пиццерии умер от инъекции в шею

Парень зашел в пиццерию, совершил инъекцию и умер.
Как сообщает портал Киев оперативный, парень зашел в Domino's, совершил инъекцию и умер. Проспект Степана Бандеры, 6.
"Около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцем неизвестного вещества (предварительно — наркотик), упал и не подает признаков жизни", — говорится в сообщении.
Также сказано, что к сожалению, он скончался еще до приезда скорой помощи. В данный момент на месте работают полицейские. пиццерия временно закрыта.
Напомним, 29 января, в Шевченковском районе Киева в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.