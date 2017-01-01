Смертельный укол: посетитель пиццерии умер от инъекции в шею

Парень зашел в пиццерию, совершил инъекцию и умер.

В киевской пиццерии Domino's Pizza возле метро "Петровка" умер молодой человек, предположительно, после инъекции неизвестного вещества в шею.

Как сообщает портал Киев оперативный, парень зашел в Domino's, совершил инъекцию и умер. Проспект Степана Бандеры, 6.

"Около 20:30 на линию 103 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в туалет, сделал инъекцию шприцем неизвестного вещества (предварительно — наркотик), упал и не подает признаков жизни", — говорится в сообщении.

Также сказано, что к сожалению, он скончался еще до приезда скорой помощи. В данный момент на месте работают полицейские. пиццерия временно закрыта.

Напомним, 29 января, в Шевченковском районе Киева в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.