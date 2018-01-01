Кому и на сколько повысят пенсии с 1 июля

Прибавка ждет и тех, у кого пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

Украинцы-пенсионеры, получающие сейчас минимальную пенсию, с 1 июля начнут получать больше.

Как пишет сайт газеты "Сегодня", это предусмотрено в законе о госбюджете на 2018 год.

Кроме того, прибавка ждет и тех, у кого пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. Прожиточные минимумы с 1 июля тоже увеличатся.

С 1 июля минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), будет не меньше 1434 грн в месяц (сейчас 1373 грн.). То есть повысят ее минимум на 1 грн (тем, у кого 1433 грн), максимум - на 61 грн.

Минимальную пенсию сейчас получают около 300 тысяч пенсионеров из 11,7 млн. У остальных пенсии выше хотя бы на 1-2 грн, за вычетом 89 тысяч социальных пенсионеров, которым платят 30 процентов минпенсии (412 грн), так как у них нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии. Но в связи с повышением минпенсии соцпенсионеры также получат с июля на 18 грн больше.

Также прибавка к пенсии ожидает примерно 10 тысяч украинцев, которые заработали себе на старость больше, чем 10 минимальных пенсий. Сейчас они могут расчитывать не более, чем на 13 730 грн, но с 1 июля будут получать не более 14 340 грн. То есть прибавка составит от 1 до 610 грн.

Ранее сообщалось, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - 6 миллионов долларов премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту. Всего премию получил 41 человек, общая сумма составила 20,7 миллионов долларов с налогами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram