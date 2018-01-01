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Стали известны подробности ранения замкомандующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Сегодня, 12:20

Полковник получил ранение вследствие досадного несчастного случая, сообщили в командовании ДШВ. 

больница, скорая, неотложка
Замкомандующий Десантно-штурмовыми войсками армии Украины получил ранение случайно, сообщили в командовании ДШВ
Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины полковник Павел Щербань получил ранение случайно.

Была проведена проверка, в ходе которой выяснено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая, говорится на странице командования ДШВ в Facebook.

"Характер телесных повреждений, которые не несут угрозы для жизни, и показания полковника Щербаня..., опровергают причастность к данному случаю других лиц", — отмечается в сообщении.

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Замкомандующий Десантно-штурмовыми войсками армии Украины получил ранение случайно, сообщили в командовании ДШВ Скриншот с facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua

Ранее СМИ писали, что поздно вечером 27 июня в Житомире при выходе из продуктового магазина Павла Щербаня ранили ножом, он опал в госпиталь. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Павел Щербань, Десантно-штурмовые войска, ВСУ, ранение
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