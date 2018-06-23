Стрельба под Одессой: мужчина бросил гранату в полицейских и подстрелил копа

В Одесской области полицейский получил ранение при задержании мужчины с расстройством психики.

Инцидент произошел в селе Кирисово Коминтерновского района, при этом 35-летний мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов к его дому, сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, при окружении дома силовиками, мужчина выстрелил в правоохранителей, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение руки. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Напомним, в Запорожье бойцы КОРДа во время спецоперации ранили полицейского.