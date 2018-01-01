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Стало известно, когда и где пройдет прощание с Левком Лукьяненко

Сегодня, 16:39

Диссидента и героя Украины похоронят 9 июля на Байковом кладбище в Киеве.

Левко Лукьяненко
Прощаться со знаменитым украинцем будут в Хотове Аргумент
Диссидент, писатель, экс-политический деятель и герой Украины Левко Лукьяненко будет похоронен 9 июля на Байковом кладбище в Киеве, где хоронят исключительно людей, оставивших заметный след в истории государства.

Прощаться с Лукьяненко будут в понедельник, об этом написал на своей странице в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.

"Наконец-то жена Левка Наденька приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно будет попрощаться в его доме, в с.Хотове. Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12:30 по 13:30. Захоронение на Байковом", — сообщил Яворивский.

Яворивский отметил, что прощание состоится в Хотове, и начнется в 14:00.

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Напомним, 89-летний Левко Лукьяненко умер в столичной больнице после резкого ухудшения самочувствия.

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