Стоимость газа для населения с апреля может вырасти на 62% - СМИ

Цена увеличится, если Кабмин не выполнит условия постановления.

Газ для населения может существенно подорожать Фото: oilreview.kiev.ua

Газ для населения Украины и предприятий теплокоммуэнерго с 1 апреля 2018 года может стоить на 62% больше. Это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ , не будут изменены.

Цена для населения вырастет с 4 942 гривен до 8 030 гривен за тысячу кубометров без НДС. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на анализ проекта финансового плана НАК "Нефтегаз Украины", проведенного Министерством финансов Украины.

По данным документа, с октября 2018 года цена на газ для населения может подскочить до 73%, что составит 8 530 гривен за тысячу кубометров.

Согласно анализу, цена газа могла бы увеличиться на 17% с 1 января, если бы правительство выполнило соответствующее постановление.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ расти не будут. Затем он добавил, что в случае, если цены на газ изменятся, это будет компенсировано механизмами соцзащиты населения.

Позже президент Петр Порошенко заявил, что в Украине готовы пересмотреть стоимость газа в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

