Порошенко заявил, что по требованию МВФ в Украине повысят цену на газ

В Украине готовы пересмотреть цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Bloomberg.

По его словам, Кабмин готов установить цену на газ в соответствии с требованиями МВФ.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", — сказал президент.

Стоит отметить, что МВФ со своей стороны требует, чтобы цена газа была установлена на уровне его себестоимости и затрат на транспортировку. Установление такой цены является одним из условий получения Украиной очередного транша кредита Фонда.

Ранее Порошенко заявил, что Украина может получить следующий транш по программе расширенного финансирования МВФ к началу апреля.

Также сообщалось, что Украина намерена вскоре предложить Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения.

Напомним, 17 января появилась информация о том, что правительство планирует изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на 8,3%, то есть, с 4942 гривен за тысячу кубометров до 5352 гривен. И такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.

Также напомним, что в Кабмине опровергли сообщения о том, что с 1 апреля цена на газ для населения поднимется на 8%.