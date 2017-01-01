"Температурные качели". СМИ узнали, какая погода ожидается в Украине в 2018-м

Летом жара ненадолго сменится прохладной, отметил замдиректора Укргидрометцентра.

Из-за глобального потепления в нашей стране возможны частые перепады температур, отметил замдиректора Укргидрометцентра facebook.com/kievtypical

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко заявил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно.

Как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом — жаркая погода ненадолго сменится прохладной, затем снова жара, снова грозы, рассказал он "Сегодня".

По словам ведущего научного сотрудника института геофизики Национальной академии наук Украины Светлана Бойченко, в январе и феврале ожидаются сильные, но недолгие морозы.

Из-за глобального потепления в нашей стране возможны частые перепады температур, отметил замдиректора Укргидрометцентра Скриншот с сайта segodnya.ua

Ранее стало известно, что в Киеве 29 декабря 2017 года был побит очередной температурный рекорд — специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали самую теплую ночь с 1881-го.