Тернопольчанин стрелял по прохожим и "задувал" газом

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился за медпомощью.

Тернополе 24-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по прохожим, после чего избил одного из них.

"Двое жителей Тернополя спокойно шли возле торгового центра "Орнава", как вдруг возле них остановился автомобиль, а из салона начали стрелять. К счастью, стрелок не попал в парней, но те решили выяснить причину такого наглого поведения. Когда машина остановилась через пару метров возле АЗС, ребята подошли к водителю за объяснениями", - сообщили в пресс-службе местной полиции.

Одному из них злоумышленник брызнул в лицо слезоточивым газом, нанес несколько ударов и скрылся. Позже мужчину задержали.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился за медпомощью. Оружие полицейские изъяли - по предварительным данным, это пневматическое оружие. Открыто уголовное дело.

Ранее водитель междугороднего автобуса сообщением "Тернополь-Лановцы" отказался бесплатно везти страдающего от онкологического заболевания ветерана АТО, направлявшегося домой.

"22.07.2018., Рейс" Тернополь-Лановцы " Это быдло отбросило удостоверение участника АТО со словами: "Чего я тебя должен везти бесплатно? Не взял пассажира, который девять месяцев пробыл на передовой. Кроме того, на автобус пошел сразу из больницы, где проходил курс химиотерапии, лечится уже больше года. Где справедливость? Если б таких водителей отправлять на Восток, то были бы они такие борзые?" - сообщила пользователь Facebook Ольга Подгорная-Коцюба.

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