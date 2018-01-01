Туристический коллапс: в аэропорту Киева застряли почти 100 человек — СМИ

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1 / 3 В аэропорту Киева застряли почти 100 человек (фото: korrespondent.net)

Некоторые туроператоры не выходят на контакт, игнорируют все обращения и телефонные звонки.

В связи с отменой авиарейсов компании Bravo Airways из Киева, Харькова и Запорожья в Тунис, в столичном аэропорту собралось почти 100 туристов.

Всех пассажиров с отмененных рейсов собрали в Жулянах, но отсюда рейсы в Тунис также были отменены. При этом некоторые туроператоры, в частности TUI, не выходят на контакт, игнорируют все обращения и телефонные звонки.

Люди второй день живут в отелях и не знают, смогут ли отправиться на отдых, рассказали "Корреспонденту" Виктория и Наталья Витвицкие из Черновцов, которые должны были утром 22 июня вылететь в Энфиду.

"Ночью 22.06, когда мы уже были в дороге, наш турагент прислала сообщение о том, что вылет переносится на 22.06, 21-30. В 7 утра представитель Bravo Airways в Жулянах сказала, что рейс изначально был запланирован на 21-30, и все претензии мы должны предъявлять своему туроператору (вечером оказалось, что это обыкновенная ложь)", – рассказали Виктория и Наталья.

По их словам, собравшиеся в аэропорту люди подняли скандал и начали требовать руководство.

"Около 20-30 появился представитель Bravo Airways и сообщил, что все рейсы переносятся на 24.06 на 17-00. До того времени всех иногородних разместят в отеле. Но можно отказаться от путевки и получить 100% компенсацию... Что касается возвращения из Туниса, то тут гарантий никто никаких дать не может. В Bravo Airways сказали, что постараются что-то найти, но, судя по всему, вернуться оттуда будет так же сложно, как и улететь туда", — отметили Виктория и Наталья.

По последней информации представители Bravo Airways перестали выходить на контакт. На ресепшене отеля, куда поселили туристов, сказали, что обещанное питание отменяется. Кто будет оплачивать пребывание в отеле тоже неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте застряли 200 украинских туристов.

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