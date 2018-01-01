Убийство рома во Львове: двум несовершеннолетним избрали меру пресечения

Согласно решению суда, подозреваемые 60 дней проведут под стражей.

Виновники нападения на ромов заключены под стражу Фото: Радио Свобода

Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал на два месяца двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на ромский табор

По информации Zaxid.net, 17-летний Данил и 16-летний Олег будут заключены под стражу без права внесения залога.

Судебное заседание было закрытым для прессы, поскольку подозреваемые являются несовершеннолетними. Защитник одного из несовершеннолетних намерен подавать апелляцию на решение суда, поскольку считает его чрезмерно суровым.

"Подзащитный несовершеннолетний. Да, ошибся, пошел, с его точки зрения или с их, наводить порядок, но таким способом этого делать нельзя. Надеюсь, что он это уже понял", - сказал адвокат.

Суд в отношении остальных участников погрома лагеря ромов состоится завтра. Подозреваемым инкриминируют хулиганские действия с тяжелыми последствиями в рамках статьи 26 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, нападение на лагерь ромов во Львове произошло в субботу, 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала нападавших - ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор нападения на лагерь - 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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