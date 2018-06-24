Резня в лагере ромов во Львове: задержанным грозит пожизненное

В Нацполиции заявили, что задержанным за нападение на лагерь ромов во Львове, в результате которого один человек погиб, а четверо получили ранения, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Среди задержанных на цыганское поселение — семеро львовян в возрасте 16-17 лет, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, полицейские также задержали 20-летнего организатора этого нападения, а с места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности — нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

Правоохранители устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению, решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

По факту нападения на ромский лагерь открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, ранее сообщалось, что погибшим в результате нападения оказался 24-летний парень ромской национальности, еще трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями — двоих 19-летних парней, 30-летнюю жительницу села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.