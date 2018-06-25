"Это в их национальном характере": МВД расписалось в своем бессилии остановить погромы ромов в Украине

В МВД Украины объяснили, почему практически невозможно предупредить нападения на лагеря ромов.

Все дело в том, что эти люди предпочитают жить в палатках в лесу, где правоохранители не в состоянии обеспечить им безопасность, заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Нельзя проследить, кто в лесу расставил палатку и живет там. Тем более что сейчас лето и это явление сезонное. Просто туристы могут жить. А что касается ромов – это в их национальном характере", – цитирует 112.ua ответ представителя МВД на вопрос о том, как можно предупредить нападения на поселения ромов.

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Что касается нападения на лагерь ромов во Львове, то всех задержанных ждет наказание, заверил Шевченко.

"Этим комплексно должны заниматься государство, школа, учителя, общественные организации. Чтобы молодежь не поддавалась дурному влиянию. Полиция задержала тех, кто нападал на лагерь, теперь они все – а это в основном школьники – будут отвечать по закону", – заявил он.

Напомним, нападение на лагерь ромов во Львове произошло в субботу, 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала нападавших - ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор нападения на лагерь - 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.