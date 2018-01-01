Украина вынуждена транслировать ЧМ-2018 из-за долгов - Аласания

ЕСВ угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.

Зураб Аласания Facebook.com

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи Чемпионата мира по футболу-2018.

По его словам, трансляция матчей будет продолжена, так как Украина обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ), накопленный с 2016 года.

"Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами "Интер" и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году", - написал он в Facebook.

Аласания отметил, что ЕСВ угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.

Национальная телерадиокомпания Украины за 8 миллионов гривен приобрела права на трансляцию Чемпионата мира по футболу еще в 2010 году. Однако из-за политического давления по мере эскалации конфликта между Украиной и Россией в феврале 2018 года Аласания заявил, что транслировать ЧМ-2018 компания не будет. Против трансляции высказались глава МИД Павел Климкин, а также ряд нардепов от разных фракций. Телеканалы один за одним стали отказываться показать ЧМ-2018.

Тем не менее 30 мая 30 мая Inter Media Group (владеет телеканалом "Интер") приобрела у Национальной общественной телерадиокомпании Украины эксклюзивные права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Спортивный журналист "Интера" Роман Кадемин назвал "кайфом" возможность комментировать спортивное событие.

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