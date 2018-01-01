Умер знаменитый диссидент Левко Лукьяненко

Политический деятель долго болел.

Умер Левко Лукьяненко. Аргумент

7 июля украинский политик и диссидент Левко Лукьяненко, о резком ухудшении самочувствия которого сообщалось сегодня днем, умер в киевской больнице. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.

Об этом его супруга сообщила Радио Свобода.

Перед смертью политический деятель долго болел. Иных подробностей пока не сообщается.

Отметим, что помимо политической и диссидентской деятельности Левко Лукьяненко известен также как общественный деятели, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде.

Родился Лукьяненко 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области.

В 1960-х он был приговорен к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду", однако в итоге расстрел заменили тюремным сроком на 15 лет.

В 1976 году, после выхода на свободу, Лукьяненко стал одним из основателей "Украинской хельсинкской группы". Уже через год он снова был арестован. На этот раз отсидеть Лукьяненко пришлось 10 лет.

Ранее Лукьяненко, в частности, заявлял, что гарантией независимости Украины является дезинтеграция РФ. По его словам, пока существует Россия, наша страна не может быть независимой.

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