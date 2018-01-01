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"В алмазный фонд перемог": в сети высмеяли "ремонтный прорыв" Порошенко

Сегодня, 17:40

Глава государства похвастался, что до конца года построят 12 км трассы на Киев.

Петр Порошенко
Президент Петр Порошенко дал старт строительству автотрассы. twitter.com/poroshenko
В сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своем твиттере похвастался тем, что до конца года будут достроены первые 12 км автодороги Н-80.

"Строительство или капитальный ремонт дороги в направлении Киева - это то, о чем годами мечтали жители Днепропетровщины. Однако за 26 лет так и не дождались строительства. Сегодня же у нас есть прорыв: первые 12 км дороги должны быть построены уже в этом году", - заявил глава государства, находясь в Днепропетровской области.

Автодорога национального значения Н-08 начинается в Борисполе проходит через Переяслав-Хмельницкий, Золотоношу, Градижск, Кременчуг, Верхнеднепровск, Каменское, Днепр и заканчивается в Запорожье. Ее общая протяженность - 430 км. Пользователей насмешило, что постройку 12 км трассы за семь месяцев президент назвал "прорывом". Комментаторы принялись считать, когда при таких темпах постройки ремонт трассы будет завершен.

Также в ходе рабочей поездки президент побылвал на открытии реконструированного коммунального заведения Солонянская средняя общеобразовательная школа № 1 І-ІІІ ступеней.

Напомним, 15 мая Порошенко с помпой открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки.

 

 

 

 

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Теги:  
Петр Порошенко, H-80, трасса, автодорога, ремонт
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