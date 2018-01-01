Сегодня, 22:04 RSS

В банковской ячейке Вышинского обнаружили доллары, оружие и договор с информагентством: фото

Сегодня, 21:16
12345678 < >
< >
1 / 4 СБУ вскрыла банковскую ячейку Вышинского (Пресс-центр СБУ)

В СБУ отметили, что личный сейф задержанного вскрыли в рамках следствия.

12345678
СБУ вскрыла банковскую ячейку Вышинского Пресс-центр СБУ
Служба безопасности Украины во время проведения следственных мероприятий обнаружила в банковской ячейке главного редактора РИА Новости Кирилла Вышинского пистолет, 200 тысяч долларов и договор о сотрудничестве с российским СМИ.

"В ходе досудебного следствия по уголовному производству в отношении руководителя так называемого "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов США, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - сообщает пресс-центр СБУ.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в государственной измене. 17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Кирилл Вышинский, СБУ, обыск, государственная измена, банковская ячейка, доллары, оружие
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности