Дело главы "РИА Новости Украина": суд избрал меру пресечения Вышинскому

17 мая 2018, 17:56

Прокурор заявил о том, что Кирилл Вышинский может искажать или уничтожать доказательства по делу или скрываться от следствия.

Кирилл Вышинский в зале суда

В четверг, 17 мая, в Херсоне городской суд арестовал на два месяца руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Избрать мерой пресечения содержание под стражей без определения размера залога до 13 июля", — заявил судья Ярослав Мусулевский, оглашая решение.

При этом прокурор ходатайствовал об аресте Вышинского, аргументируя тем, что при избрании иной меры пресечения руководитель "РИА Новости Украина" может искажать или уничтожать доказательства по делу или скрываться от следствия.

Он отметил, что у Вышинского есть два паспорта — гражданина Украины и гражданина России, а также зачитал названия пророссийских статей на сайте "РИА Новости Украина".

Прокурор настаивал, что мера пресечения в виде личного обязательства, поручительства или залога не может быть избрана для лиц, подозреваемых в государственной измене, сообщает "Украинская правда".

Вышинский на суде ходатайствовал о том, чтобы говорить по-русски.

Он признал, что имеет российский паспорт.

"У меня два паспорта — украинский и российский", — сказал руководитель "РИА Новости Украина".

На вопрос судьи, есть ли какие-либо обстоятельства, которые суду следует учесть при избрании меры пресечения, Вышинский сказал: "Я женат и люблю свою жену. Это важно для меня и, видимо, важно для дела".

А дело против него назвал "давлением на свободу слова в Украине".

Он также настаивал, что фото статей с сайта "РИА Новости Украина", которые демонстрировали в суде, не являются мнением редакции, потому что размещены в рубрике точка зрения и все имеют своего автора.

"Мы четко задекларировали читателю, что это не мнение редакции", — сказал Вышинский.

Он также настаивал, что к его изданию не было претензий о нарушении журналистских стандартов за четыре года его работы.

"Я 4 года возглавляю "РИА Новости Украина". За все это время было только два замечания от наших коллег к нашей работе. Одно из них касалось перепечатки из другого издания", — заявил Вышинский.

Защитники Вышинского настаивали на избрании любой другой меры пресечения, но не содержания под стражей.

"Прошу отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и избрать иную меру пресечения. Это может быть круглосуточный домашний арест с ношением браслета", — сказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

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