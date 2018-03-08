В центре Киева прогремел взрыв: первые подробности

В результате пожара выгорело около 50 квадратных метров ресторана "Лео".

В центре Киева, на улице Владимирской, возле от Национального музея истории Украины прогремел взрыв.

Неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана "Лео", сообщает "Эспрессо".

В результате детонации возникло возгорание, из-за чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работают полицейские, эксперты взрыво-технической службы, следственно-оперативная группа.

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

По предварительным данным люди не пострадали. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта в Киеве неподалеку от станции метро "Лесная" произошел конфликт между силовиками – бывшим беркутовцом и действующим сотрудником СБУ во время контрольной закупки гранат. В результате взрыва гранат ранения получил случайный прохожий.