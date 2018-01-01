В Доме профсоюзов строители завершают ремонтные работы: фото

Историческое здание планируют полностью осовременнить с помощью отделочных работ.
"Настоящий вызов – восстановить здание, построенное по советским нормам в 1970-е годы, в соответствии с актуальными требованиями по инженерии и безопасности", - цитирует ABCnews главного инженера проекта Артема Билыка.
По словам проектировщиков, в здании заменили систему отопления, появились системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, противопожарная сигнализация и пути эвакуации. Дом профсоюзов оборудовали специальными санузлами, лифтами, подъемниками и пандусами для маломобильных групп населения.
Работы, по данным строителей, уже находятся на стадии завершения. Планируется, что помещения на первых двух этажах будут отданы под общественную и, возможно, коммерческую функции. В частности, в двух залах на первом и втором этажах разместится Комната памяти событий Революции Достоинства, с отдельным входом и лифтом.
Ранее сообщалось, что Дом профсоюзов откроют 1 марта, однако работы не были завершены в срок. Точная дата открытия обновленного здания пока неизвестна.
Напомним, на месте электронного табло в Доме профсоюзов установят механические часы – они станут своеобразным украинским аналогом Биг-Бена.
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