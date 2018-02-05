Будто не было трагического пожара. Журналисты показали новый внешний вид Дома профсоюзов, видео

Ремонтные работы в Доме профсоюзов, расположенном на Майдане независимости в Киеве, находятся в стадии завершения.

Журналисты ТСН прошлись по этажам легендарного здания и показали его отреставрированный внешний облик.

По информации авторов, часть помещения уже имеет централизованное отопление и через несколько месяцев будет сдана в эксплуатацию.

В целом здание, по словам строителей, будет выглядеть так, как и до трагического пожара. На месте электронного табло установят механические часы – они станут своеобразным украинским аналогом Биг-Бена. В здании будет создана комната памяти о событиях легендарной зимы 2014 года.

Напомним, в начале ремонтных работ строители вынуждены были демонтировать надстройку на Доме профсоюзов. Это привело к конфликту, который завершился применением слезоточивого газа.