В Донецке взорзвали микроавтобус из-за внутренних разборок боевиков - пограничники

Представители Государственной пограничной службы поделились информацией, полученной от собственных источников.
Соответствующее сообщение опубликовали представители Государственной пограничной службы со ссылкой на собственные источники.
По информации пограничников, еще шестеро людей получили ранения.
Согласно сообщению, 9 марта в Кировском районе Донецка, неподалеку от кафе под названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские. Инцидент произошел в результате операции по задержанию мужчины, подозреваемого в торговле оружием, проводимой сотрудниками пресловутого "МВД ДНР".
Пытаясь скрыть от преследования, он "тормознул" автобус. Затем в кармане у беглеца взорвалась граната.
В результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева ради похорон деда и сам преследуемый. Еще шестеро людей получили ранения различной степени тяжести.
По информации оперативников Госпогранслужбы, мужчина прибыл в Донецк с территорий, контролируемых "ЛНР", и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре оккупированного Донецка взорвали автомобиль.