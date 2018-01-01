В Донецке взорзвали микроавтобус из-за внутренних разборок боевиков - пограничники

Представители Государственной пограничной службы поделились информацией, полученной от собственных источников.

Боевая граната "Комсомольская правда"

Во временно оккупированном Донецке во время бегства от боевиков "МВД ДНР" мужчина подорвал гранату , в результате чего погибли он сам и прибывшая из Киева женщина.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Государственной пограничной службы со ссылкой на собственные источники.

По информации пограничников, еще шестеро людей получили ранения.

Согласно сообщению, 9 марта в Кировском районе Донецка, неподалеку от кафе под названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские. Инцидент произошел в результате операции по задержанию мужчины, подозреваемого в торговле оружием, проводимой сотрудниками пресловутого "МВД ДНР".

Пытаясь скрыть от преследования, он "тормознул" автобус. Затем в кармане у беглеца взорвалась граната.

В результате взрыва погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева ради похорон деда и сам преследуемый. Еще шестеро людей получили ранения различной степени тяжести.

По информации оперативников Госпогранслужбы, мужчина прибыл в Донецк с территорий, контролируемых "ЛНР", и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре оккупированного Донецка взорвали автомобиль.