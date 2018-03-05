В центре оккупированного Донецка взорвали автомобиль: подробности инцидента

В понедельник, 5 марта, вечером неподалеку от спортивного комплекса "Олимпийский" в центре временно оккупированного Донецка был взорван автомобиль.

Такое сообщение опубликовали контролируемые боевиками СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах группировки "ДНР".

"Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения", – говорится в тексте.

По предварительной версии событий, происшествие произошло на проезжей части улицы имени Артема напротив СК "Олимпийский". Всю окрестную территорию оцепили, перекрыв при этом движение транспорта по данному участку дороги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке из автоматата расстреляли автомобиль, в котором ехал российский полковник.