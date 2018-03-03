Мощный взрыв в центре Донецка: есть жертвы, фото и видео с места происшествия

Мощный взрыв прогремел сегодня, 3 марта, около 14.00 в оккупированном Донецке.

Как сообщают в соцсети и некоторые местные интернет-издания, звук взрыва был слышен в центральном — Ворошиловском районе города.

Официальной информации от "властей" террористической "ДНР" пока не поступало.

Т.н. "глава" Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев завил, что в результате происшествия пострадал мужчина – водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали.

В соцсети очевидцы сообщают, что в одном из автомобилей взорвалось неизвестно взрывное устройство. Тип боеприпаса еще не установлен. Также ударной волной повреждены несколько припаркованных машин.

Также в соцсети пишут, что в поврежденном авто находились 4 человека. Один из пассажиров погиб, остальных — увезла скорая.