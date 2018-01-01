В ГСЧС поделились новыми подробностями пожара в Чернобыльской зоне

Для ликвидации возгорания привлекли дополнительные силы.

В Чернобыльской зоне площадь пожара по состоянию на 8 часов утра составляла до пяти гектаров, отметили в ГСЧС dsns.gov.ua

В среду, 6 июня, в Чернобыльской зоне по состоянию на 8 часов утра верхового пожара не было, горела трава.

Площадь возгорания составляла до пяти гектаров, рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в эфире телеканала "112 Украина".

"Для ликвидации пожара привлекли дополнительные силы — это 15 единиц техники из всех подразделений Киевской области. Горит не лес, а трава и лесная подстилка...", — отметила спикер.

Напомним, в Чернобыльской зоне пожар возник 5 июня около 10:00, сначала загорелась трава, а потом огонь перекинулся на лес. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют поджог.

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