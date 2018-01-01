В Херсоне известной активистке плеснули в лицо кислотой: подозреваемый попал на видео

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1 / 3 Разыскивается подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк (@khersonpolice.official)

Полиция опубликовала видео, на котором запечатлен мужчина, обливший кислотой Екатерину Гандзюк.

В Херсоне неизвестный облил кислотой известную активистку, управляющую делами исполнительного комитета мэрии города Екатерину Гандзюк.

По данным областной полиции, Гандзюк примерно в 08:30 вышла из подъезда, из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, державший в руках емкость с кислотой, который вылил жидкость в лицо женщины, после чего скрылся.

Также полиция опубликовала видео, на котором запечатлен мужчина, обливший кислотой Гандзюк.

"Полиция обращается ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 08:30 могли видеть мужчину (на фото) в микрорайоне Таврический на ул. 49-й Гвардейской Дивизии. Указанный мужчина облил лицо женщины неизвестным веществом", – сказано в сообщении.

Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темная обувь.

"Если кому-то известно местонахождение человека по фото или его лицо, просьба сообщить в полицию по номеру "102", – добавили правоохранители.

По данным журналиста Сергея Никитенко, Гандзюк получила серьезные ожоги и сейчас находится в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что семье нардепа Соболева угрожают облить кислотой детей.

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