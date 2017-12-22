Семье нардепа Соболева угрожают облить кислотой детей

Жена народного депутата от фракции "Самопоміч" Егора Соболева, которого уволили с должности главы Антикоррупционного комитета, телеведущая Маричка Падалко рассказала, что их семье угрожают.

Письмо с угрозами, которое получили ее родители она опубликовала в Facebook.

"Мои родители нашли в своем почтовом ящике большой письмо, отправленное 04.12.17. В нем неизвестный ругает Егора Соболева, повторяя тезисы о "дестабилизации", "работу на Москву "и т.п.", — написала ведущая.

"В конце письма автор угрожает облить кислотой моих детей", — добавила Маричка Падалко.

Стоит отметить, что Соболев снят с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.