В Киеве еще один конфликт закончился стрельбой, есть раненые

Стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.
В понедельник, 29 января, в Киеве возле здания Святошинского районного суда на улице Жилянской произошла стрельба, в результате которой есть раненые.
"Предварительно, произошел конфликт, в результате которого ранения получили три человека. Двое от написания заявления отказались, а вот третьего с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализировали", — сообщает на своей странице в Facebook "Киев Оперативный".
Отмечается, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия. На месте работают врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Напомним, 29 января, в Шевченковском районе Киева в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.