Сегодня, 18:47 RSS

В Киеве на улице националисты схватили и отвели в СБУ бразильского экс-боевика "ДНР": фото, видео

Сегодня, 17:05
Задержание Лусварги < >
< >
1 / 4 (facebook.com/c14.news.reserve)

"Молитва и пост" бразильца-бывшего террориста "ДНРовца" оказались относительно недолгими.

В пятницу, 4 мая, в столице Украины участники националистической общественной организации С14 и партии "Национальный корпус" задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который получил многолетний срок за войну на стороне террористической группировки "ДНР".

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице "С14" в социальной сети Facebook.

"Лусварги задержан националистами. Извиняется перед украинским народом на коленях и просит вернуть его в СИЗО. Ведем его в СБУ", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лусварги вместо отбывания своего срока находится на свободе и живет в монастыре УПЦ (МП).

 

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Киев, Украина, Бразилия, Рафаэль Лусварги, С14, Национальный корпус, террорист, ДНР
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться