В Киеве на улице националисты схватили и отвели в СБУ бразильского экс-боевика "ДНР": фото, видео

"Молитва и пост" бразильца-бывшего террориста "ДНРовца" оказались относительно недолгими.

В пятницу, 4 мая, в столице Украины участники националистической общественной организации С14 и партии "Национальный корпус" задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который получил многолетний срок за войну на стороне террористической группировки "ДНР".

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице "С14" в социальной сети Facebook.

"Лусварги задержан националистами. Извиняется перед украинским народом на коленях и просит вернуть его в СИЗО. Ведем его в СБУ", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лусварги вместо отбывания своего срока находится на свободе и живет в монастыре УПЦ (МП).

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